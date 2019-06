Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Tatverdächtiger versucht in "bewachten" Kindergarten einzubrechen

Warendorf (ots)

Am Freitag, 28.6.2019 stellte eine Erzieherin gegen 3.00 Uhr einen Unbekannten fest, der in den Kindergarten an der Birkenstraße in Ahlen einbrechen wollte. In der Einrichtung befanden sich zu dieser Zeit neben Personal auch Kinder, die dort übernachteten. Als die 25-Jährige das vom Tatverdächtigen angegangene Fenster schloss, flüchtete dieser. Der Mann ist etwa 1,80 Meter groß, trug ein Hemd mit Karomuster und eine Mütze. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

