POL-WAF: Kreis Warendorf/Ahlen. Betrugsopfer händigte Geld und Schmuck aus - Polizei und Staatsanwaltschaft forden NIEMALS Wertgegenstände zur sicheren Aufbewahrung

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 27.6.2019 wurde eine Seniorin in Ahlen Opfer eine Betruges. Unbekannte Anrufer gaben sich als Staatsanwalt und sein Vertrauter aus. Eine Einbrecherbande treibe ihr Unwesen und der Vertraute würde die Wertgegenstände zur sicheren Aufbewahrung entgegen nehmen. Bereits vor einigen Tagen händigte die Dame einem Mann Schmuck aus und am Donnerstagnachmittag eine größere Summe Bargeld.

Wer hat am Donnerstag, 27.6.2019 gegen 15.30 Uhr auf der Straße Im Altefeld einen Mann gesehen, der etwa Mitte 20 Jahre alt und circa 1,80 Meter groß ist. Der Unbekannte hat ein auffällig dickes Gesicht, helle Haare und trug eine schwarze Hose sowie ein schwarzes T-Shirt. Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Bitte sprechen Sie mit älteren Angehörigen über folgende Hinweise:

Betrüger geben sich als Polizisten aus!

Die Polizei wird Sie niemals am Telefon auffordern, Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder die Aufbewahrung von Wertsachen zu geben!

Beenden Sie das Gespräch, indem Sie auflegen oder auf Ihrem Mobiltelefon die entsprechende Taste drücken. Rufen Sie dann unmittelbar die Polizei unter 110 an.

Präventionshinweise und Informationen unter polizei.nrw/senioren

