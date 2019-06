Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Mit gestohlenem Fahrrad betrunken gefahren

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 27.6.2019 fiel ein Fahrradfahrer wegen seiner Fahrweise auf der Andreassstraße in Warendorf auf. Der 36-Jährige stürzte fast mehrfach und stieß beinahe gegen geparkte Autos. Bei der Überprüfung des Mannes an der Brinkstraße fiel er in tiefe Schlafzustände. Angaben zu seiner Person konnte oder wollte der Warendorfer nicht machen. Die Beamten nahmen den 36-Jährigen zum Schutz seiner Person in Gewahrsam und ließen ihm für den Verkehrsverstoß eine Blutprobe entnehmen. Denn der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,82 Promille. Später fielen dem Mann auch wieder sein Name und seine Adresse ein. Des Weiteren stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige das von ihm benutzte Fahrrad zuvor an einem nahe gelegenen Discounter entwendet hatte.

