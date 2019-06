Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Kollision zwischen Rennrad und PKW - 1 verletzte Person

Warendorf (ots)

Am heutigen Donnerstag Nachmittag (27.06.2019) kam es gegen 16.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall. In Folge dessen verletzte sich ein 70-jähriger Rennradfahrer aus Ahlen schwer. Der Radfahrer befuhr die Straße "Am Roggenberg". Im Einmündungsbereich "Homannsweg" kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtberechtigten PKW eines 59-jährigen Mannes aus Ahlen. Der PKW Fahrer versuchte einen Zusammenstoß zu vermeiden, dabei lenkte er sein Fahrzeug in den Straßengraben. Der Zweiradfahrer wurde zur weiteren Behandlung in eine Krankenhaus eingeliefert. Der PKW war nicht mehr fahrbereit.

