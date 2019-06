Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Eine leicht verletzte Person bei Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 27.06.2019, um 16.35 Uhr, ereignete sich an der Einmündung der L520/K33 in der Bauernschaft West I in Albersloh ein Verkehrsunfall. Ein 32jähriger Sendenhorster befuhr die L520 mit seinem Pkw in Fahrtrichtung Alverskirchen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 70jähriger Mann aus Lohne mit seiner 35jährigen Beifahrerin aus Holdorf die K33 und beabsichtigte an der Einmündung zur L520 nach Links auf dies einzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden beteiligten Fahrzeuge, hierbei wurde die Beifahrerin aus Holdorf leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 8.000,- Euro.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell