Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte-Westbevern. Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Mofa - eine Person leicht verletzt

Warendorf (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Mofa-Fahrer ereignete sich am Donnerstag, 27.06.2019, um 17.35 Uhr, in der Bauernschaft Mersch in Telgte-Westbevern. Ein 22-jähriger Münsteraner befuhr mit seinem Fahrrad die Straße Mersch in Richtung der Einmündung zur B51. Ihm entgegen kam ein 79-jähriger Telgter mit seinem Mofa. In einem Kurvenbereich kam es dann aus ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeugführer. Der Mofa-Fahrer wurde hierbei leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden in einer geschätzten Höhe von 100,- Euro.

