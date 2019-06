Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Zeuge meldete Polizei Verkehrsunfallflucht

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 25.6.2019 beobachtete eine 34-Jährige gegen 11.45 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in Drensteinfurt, Landsbergstraße. Bei der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte einen Schaden an einem Pkw Renault fest. Anschließend fahndeten die Beamten nach dem Fahrzeug des Verursachers, dessen Kennzeichen aufgrund der Aufmerksamkeit der Drensteinfurterin vorlag. Der flüchtige Pkw kam den Polizisten auf der Schützenstraße entgegen und sie hielten es an. Der 70-jährige Fahrer gab an, den Zusammenstoß mit dem Auto nicht bemerkt zu haben. Der Drensteinfurter habe angenommen, dass er gegen den Bordstein gefahren sei.

