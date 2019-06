Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Nach Theorie folgten Praxis und Blutproben

Warendorf (ots)

Am Montag, 24.6.2019 konnten Polizistinnen und Polizisten nach einer Schulung zur Drogenerkennung im Straßenverkehr die theoretischen Inhalte bei einer Kontrolle an der B 64 in Höhe des Warendorfer Bahnhofs in der Praxis umsetzen. Zwei Fahrzeugführer standen unter Drogeneinfluss, so dass ihnen jeweils eine Blutprobe entnommen wurde. Des Weiteren hielten die Kräfte einen Fahrzeugführer an, der keinen Führerschein besitzt. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamtinnen und Beamte weitere Verstöße wie Erlöschen der Betriebserlaubnis von Fahrzeugen, Ablauf des TÜVs, die Nicht-Nutzung des Sicherheitsgurts, ungültige Kennzeichen sowie zwei Verstöße gegen das Fahrpersonalrecht fest.

