Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Vater und Sohn vermisst

Warendorf (ots)

Seit Sonntag, 23.06.2019, wird ein 41-jähriger Mann aus Ostbevern vermisst. Er ist in Begleitung seines 8-jährigen Sohnes, mit dem er zum Zelten unterwegs war. Letztmalig wurden die beiden Gesuchten am Sonntag auf einem Campinglatz in Telgte gesehen.

Der Gesuchte ist etwa 170 Zentimeter groß und schlank. Er hat dunkelblonde, kurze Haare, trägt einen "Dreitagebart" und eine dunkle Hornbrille. Sein Sohn ist circa 130 Zentimeter groß und hat weißblonde, kurze Haare. Er trägt ebenfalls eine schwarze Hornbrille.

Die beiden Gesuchten könnten mit einem nicht zugelassenen blauen Opel Zafira unterwegs sein. An dem Pkw sind die Kennzeichen WAF-LA 85 angebracht.

Wer kann Angaben zu dem Aufenthaltsort der Gesuchten machen? Wem sind die Personen oder das Fahrzeug aufgefallen? Hinweise werden an die Polizei Warendorf Telefon 02581/94100-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de erbeten.

Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

