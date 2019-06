Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Grau/schwarzer Kleinwagen nach Unfallflucht gesucht

Warendorf (ots)

Am Montag, 24.04.2019, um 16.00 Uhr, ereignete sich auf der August-Kirchner-Straße in Ahlen eine Verkehrsunfallflucht, bei der sich ein 10-jähriges Kind leicht verletzte. Die 10-jährige schob ihr Fahrrad und beabsichtigte, die August-Kirchner-Straße in Richtung Wersestadion zu überqueren. Hierbei erfasste ein Pkw, der die August-Kirchner-Straße in Richtung Glückaufplatz befuhr, das Vorderrad des Kindes. Dadurch stürzte die 10-Jährige zu Boden und verletzte sich leicht. Der Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das Kind zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen grau/schwarzen Kleinwagen mit Warendorfer Zulassung handeln. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zu dem flüchtigen Pkw machen? Hinweise nimmt die Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

