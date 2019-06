Polizei Warendorf

POL-WAF: Everswinkel. Zusammenstoß zwischen PKW und Pedelec

Warendorf (ots)

Am 24.06.2019, gegen 15.00 Uhr, beabsichtigte eine 65- jährige Frau aus Everswinkel mit ihrem Pedelec von der Alverskirchener Straße in Fahrtrichtung Nordstraße zu fahren. Aus der Vitusstraße kommend, beabsichtigte ein 77-Jährige PKW Fahrer aus Sendenhorst auf die Alverskirchener Straße einzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Die Frau fiel auf die Straße und wurde dabei leicht verletzt. Zur weiteren Behandlung kam sie in ein Krankenhaus. An dem PKW entstand nur ein leichter Sachschaden.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell