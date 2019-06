Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Geleerter Aschenbecher löst Einsatz der Feuerwehr und Polizei aus

Warendorf (ots)

Am Montag, 24.06.2019, um 11.15 Uhr, meldete ein Zeuge der Feuerwehr und der Polizei einen Wohnungsbrand auf der Schulstraße in Sendenhorst. Ein Wohnungsmieter hatte kurz zuvor einen Aschenbecher in einem Mülleimer auf dem Balkon ausgeleert. Offensichtlich hatte Restglut den Mülleimer entzündet und in Brand gesetzt. Von dem Mülleimer griff das Feuer auf die Rollade und den Rolladenkasten über. Durch den Rauchmelder wurden die Wohnungsmieter auf den Brand aufmerksam und konnten das Haus mit weiteren Bewohnern verlassen. Rettungskräfte brachten zwei Hausbewohner vorsorglich zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr Sendenhorst löschte den Brand. Für die Dauer der Löscharbeiten sperrten Einsatzkräfte die Schulstraße für etwa 30 Minuten.

