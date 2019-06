Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Mülltonne in Brand gesetzt

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 23.06.2019, um 05.42 Uhr, setzten unbekannte Täter auf dem Heimstättenweg in Drensteinfurt an der Skateranlage eine Mülltonne in Brand. Durch den Brand wurde ein neben der Mülltonne befindlicher Baum beschädigt. Die Feuerwehr Drensteinfurt löschte das Feuer. Nach Zeugenangaben hielten sich zu dieser Zeit drei Jugendliche an der Skateranlage auf. Einer der Jugendlichen war etwa 15 Jahre alt. Er hatte kurze, blonde Haare, trug eine schwarze Brille und war mit einer dunklen Jacke bekleidet. Personen, die Angaben zu den gesuchten Jugendlichen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

