Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Bei Auseinandersetzung Messer eingesetzt

Warendorf (ots)

Am Samstag, 22.06.2019, um 18.50 Uhr, kam es auf der Ratsstiege in Oelde zu einer Auseinandersetzung mehrerer Personen im Alter von 18, 24 und 37 Jahren. Während der zunächst verbal geführten Auseinandersetzung zwischen dem 18-jährigen Oelder und den 24 und 37 Jahre alten Beckumern kam es zu einem Handgemenge. Hierbei zog der 18-Jährige ein Messer hervor und verletzte damit seine beiden Kontrahenten. Rettungskräfte brachten die Verletzten in ein Krankenhaus. Die Einsatzkräfte nahmen den Täter in Gewahrsam und brachten ihn in das Zentralgewahrsam nach Ahlen. Sie ordneten bei dem 18-Jährigen eine Blutentnahme an und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein.

