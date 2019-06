Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Mit Schreckschusswaffe im Park hantiert

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 23.06.2019, um 00.19 Uhr, erhielt die Polizei fernmündlich darüber Kenntnis, dass eine männliche Person im Westpark an der Hammer Straße in Beckum eine andere Person mit einer Schusswaffe bedrohen würde. Bei Eintreffen der Beamten sahen diese, wie eine männliche Person eine Schusswaffe in der Hand hielt und diese bei Erkennen des Streifenwagens wegwarf. Sie fesselten den Mann zunächst und stellten seine Personalien fest. Die Schreckschusspistole fanden die Einsatzkräfte in der Nähe auf und stellten sie sicher. Der 36-jährige Mann wurde nach der Klärung des Sachverhaltes entlassen. Die Beamten leiteten gegen ihn ein Ermittlungsverfahren ein.

