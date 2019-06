Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen- Tönnishäuschen. Körperliche Auseinandersetzung bei Schützenfest

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 23.06.2019, um 01.30 Uhr, kam es auf dem Schützenfest in Tönnishäuschen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Nach einem zunächst verbalen Streit schlug ein 19-Jähriger einem 18-Jährigen mit der Faust in das Gesicht. Dieser verletzte sich durch den Schlag und fiel zu Boden. Danach erhielt der Schläger von einem 21-Jährigen einen Faustschlag in das Gesicht, blieb aber unverletzt. Rettungskräfte brachten den 18-Jährigen in ein Krankenhaus. Die Einsatzkräfte stellten die Personalien der Beteiligten fest und leiteten ein Strafverfahren ein.

