Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Brand in Mehrfamilienhaus

Warendorf (ots)

Die Meldung über eine Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus auf der Neumühlenstraße führte am Samstag, den 22.06.2019, um 21.50 Uhr, zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass ein 20-jähriger Bewohner nach dem Kochen seinen Herd nicht ausgeschaltet hatte. Dies setzte Gegenstände, die auf dem Kochfeld standen in Brand. Die Feuerwehr löschte das Feuer und lüftete die Wohnung. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell