Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Kradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt.

Warendorf (ots)

Am 21.06.2019 gegen 11:30 Uhr befuhr ein 20-jähriger Mann aus Karlsruhe, gebürtig aus dem Kreis Warendorf, mit einem Kraftrad den Mühlenweg (L822) aus Beckum kommend in Richtung Lippetal. Der 20-Jährige war mit zwei Freunden unterwegs. Ausgangs einer leichten Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet mit seinem Kraftrad auf den Grünstreifen bzw. in den Straßengraben und kollidierte im weiteren Verlauf mit einem Baum. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

