Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Graffiti-Sprayer auf frischer Tat angetroffen

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 20.06.2019, um 21.10 Uhr, erhielt die Polizei Beckum Kenntnis über eine unbekannte Person, die in der Autobahnunterführung in Beckum-Vellern, Westhöfe, ein Graffiti aufsprühe. An der Einsatzörtlichkeit trafen die Einsatzkräfte einen 23-jährigen Oelder und dessen 20-jährige Begleiterin an. Dieser warf bei Erkennen der Beamten eine Spraydose in den Grünstreifen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten weitere Spraydosen in einer von dem jungen Mann mitgeführten Plastiktüte fest. Die Einsatzkräfte stellten die Spraydosen sicher und leiteten gegen den 23-Jährigen ein Ermittlungsverfahren ein.

