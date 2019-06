Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Alkoholisierter Radfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Warendorf (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Radfahrer ereignete sich am Freitag, den 21.06.2019, um 00.40 Uhr, in Ostbevern. Ein 64-jähriger Mann aus Ostbevern befuhr mit seinem Fahrrad die Hauptstraße in Richtung Bahnhofstraße. Ohne Fremdeinwirkung stürzte der 64-Jährige zu Boden und verletzte sich. Rettungskräfte brachten ihn in ein nahgelegenes Krankenhaus. Da der Radfahrer zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert war, ordneten die Polizeibeamten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Strafverfahren ein.

