Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden ereignete sich am Donnerstag, den 20.06.2019, um 20.25 Uhr, in Sendenhorst. Ein 75-jähriger Sendenhorster befuhr mit seinem Fahrrad die Straße Breede in Richtung Kirchbergstraße. Bei Erreichen der Kirchbergstraße wendete er sein Fahrrad und fuhr in entgegengesetzter Richtung zurück. Hierbei kollidierte er mit dem Pkw einer entgegenkommenden 19-Jährigen. Die ebenfalls aus Sendenhorst stammende Autofahrerin hatte ihr Fahrzeug aufgrund der Fahrunsicherheit des 75-Jährigen bereits bis zum Stillstand abgebremst. Der Radfahrer stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten ihn in ein nahgelegenes Krankenhaus. Da er zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert war, ordneten die Polizeibeamten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Strafverfahren ein.

