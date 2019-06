Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Mann bedroht Polizeibeamte und beschädigt Streifenwagen

Warendorf (ots)

Einen größeren Polizeieinsatz löste am Donnerstagnachmittag ein 37-jähriger Oelder aus. Der scheinbar geistig verwirrte Mann beschmierte in der Innenstadt zunächst den Außentisch einer Gaststätte mit polizeifeindlichen Parolen. Anschließend suchte er die Oelder Polizeiwache auf, wo er zwei Streifenwagen beschädigte. Polizeikräfte trafen den 37-Jährigen im Rahmen der Fahndung vor dem Oelder Krankenhaus an. Bei Erblicken der Beamten bedrohte und beleidigte er diese massiv. Der Mann konnte schließlich überwältigt werden. Rettungskräfte brachten ihn in eine Fachklinik. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit nicht fest.

