Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Schülerin bei Unfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine 8-jährige Schülerin bei einem Verkehrsunfall, der sich Mittwoch, 19.06.2019, um 07.35 Uhr, auf der Straße Schluse in Sendenhorst ereignete. Eine 33-jährige Autofahrerin befuhr mit ihrem Pkw die Straße Schluse und beabsichtigte nach links in den Höckerskamp abzubiegen. Beim Abbiegen sah sie die 8-jährige, entgegenkommende Fahrradfahrerin und hielt ihr Fahrzeug an. Die 8-Jährige befuhr den Höckerskamp aus Richtung Oststraße kommend. Sie bremste ihr Fahrrad ebenfalls stark ab und stürzte dadurch auf die Fahrbahn. Hierbei verletzte sie sich leicht. Rettungskräfte brachten die Schülerin in Krankenhaus.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell