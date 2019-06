Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Rinkerode. Nach Raubüberfall auf Filiale der Sparkasse ohne Beute flüchtig

Warendorf (ots)

Am Montag, 17.06.2019, um 12.50 Uhr, kam es zu einem Raubüberfall auf die Filiale der Sparkasse am Weitkamp in Rinkerode. Zwei männliche, maskierte Täter betraten die Geschäftsräume und forderten die Angestellte unter Vorhalt einer Schusswaffe und durch Schläge auf, dass Bargeld aus einem Automaten herauszugeben. Da dies scheiterte fesselten die beiden Täter die Angestellte, nahmen ihr Handy an sich und flüchteten in unbekannte Richtung.

Beide Täter waren etwa 170 Zentimeter groß und hatten eine südländische Erscheinung. Sie trugen Wollmützen und ein Basecap und Handschuhe.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei verliefen bislang ergebnislos.

Personen, die in Rinkerode, insbesondere im Bereich Weitkamp, verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

