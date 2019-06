Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Raub am Busbahnhof

Warendorf (ots)

Ein Raub ereignete sich am Sonntag, den 15.06.2019, gegen 03.30 Uhr, am Beckumer Busbahnhof an der Nordstraße. Zwischen einem 21-jährigen Beckumer und einem Unbekannten kam es zunächst zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Im Verlauf dieses Streits zwang der Unbekannte den 21-Jährigen, ihm seine Wertsachen auszuhändigen. Anschließend flüchtete er mit einem Fahrrad. Der Täter wird beschrieben als männlich, 25 bis 35 Jahre alt, 1,80m groß, schlanke Statur, bekleidet mit einer schwarzen Hose und einer schwarzen Jacke. Da der 21-Jährige heftig Gegenwehr leistete, müsste der Unbekannte am Kopf verletzt sein.

Die Polizei bittet Zeugen, die weitere Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, sich bei der Polizeiwache Beckum, Telefon 02521-9110 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell