Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Ostenfelde. Verkehrsunfall auf der K 2 - Eine leichtverletzte Fahrzeugführerin

Warendorf (ots)

Eine 24-jährige PKW Fahrerin aus Herzebrock befuhr am heutigen Freitagmittag (14.06.2019, 14.00 Uhr) Kreisstraße 2 aus Ennigerloh kommend, in Fahrtichtung Ostenfelde. Gleichzeitig beabsichtigte eine 80-jährige Frau aus Ennigerloh in Höhe einer Einmündung nach links auf die Straße einzubiegen. Dabei übersah sie die von rechts kommende Frau aus Herzebrock. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge die 80-jährige Frau leichtverletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden, den die Polizei auf 9500 Euro schätzt. Die K2 war für die Dauer der Unfallaufnahme und die nachfolgenden Bergungsmaßnahmen für zirka eine Stunde gesperrt.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell