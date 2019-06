Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf- Hoetmar. Pkw alkoholisiert und ohne Versicherungsschutz geführt

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 13.06.2019, um 14.23 Uhr, erhielt die Polizei Warendorf Kenntnis über ein verdächtiges Fahrzeug, welches aus Richtung Freckenhorst und Fahrtrichtung Ahlen unterwegs sei. Das Fahrzeug konnte durch die Einsatzkräfte in der Bauernschaft Holtrup in Hoetmar ebenso angetroffen werden wie der 60-jährige Fahrzeugführer. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 60-Jährige unter Alkoholeinfluss stand und er den Pkw ohne gültigen Versicherungsschutz geführt hatte. Die Beamten brachten ihn in ein Krankenhaus und ordneten eine Blutentnahme an. Den Führerschein des Mannes stellten sie sicher und leiteten gegen ihn ein Ermittlungsverfahren ein.

