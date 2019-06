Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Schwarzer Mercedes nach Unfallflucht gesucht

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 12.06.2019, um 18.30 Uhr, ereignete sich auf der Feldstraße in Ahlen eine Verkehrsunfallflucht. Ein 24-jähriger Autofahrer befuhr mit seinem Pkw die Feldstraße in Fahrtrichtung Beckumer Straße. Hier kam ihm ein unbekannter Autofahrer mit seinem Pkw Mercedes auf seiner Fahrspur entgegen. Um einen Zusammenstoß mit dem Mercedes zu vermeiden, bremste der 24-Jährige sein Fahrzeug ab und wich nach rechts aus. Dabei stieß er mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw zusammen. Der Mercedes setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um eine schwarze Mercedes Limousine älteren Baujahres, die von einer männlichen Person im Alter von etwa 20 Jahren geführt wurde. Personen, die Angaben zu dem gesuchten Fahrzeug oder dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

