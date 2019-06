Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte - betrunken mit Rad unterwegs

Warendorf (ots)

Am 12.06.2019, gegen 18.20 Uhr fiel in Telgte ein 48-jähriger Radfahrer Beamten der Wache Warendorf auf, weil er Autofahrer vor einer Geschwindigkeitsmessung warnte. Die Beamten sprachen den Telgter an und beabsichtigten ihn zu kontrollieren. Daraufhin setzte er sich auf sein Fahrrad und flüchtete auf der Einener Straße in Richtung Telgte. Nachdem er durch die Beamten angehalten wurde, stellten diese fest, dass er deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Er wurde zur Wache gebracht und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun eine Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell