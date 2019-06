Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde - Kradfahrer nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Warendorf (ots)

Am 12.06.2019, gegen 17.32 Uhr kam es in Oelde auf der Möhlerstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kradfahrer leicht verletzt wurde. Ein 22-jähriger Oelder fuhr mit seinem Krad die Möhlerstraße in Richtung Oelde. In einer Linkskurve überholte er einen vor ihm fahrenden PKW. Im Anschluss an den Überholvorgang, stürzte der Kradfahrer und rutschte nach rechts in den Graben. Durch die Wucht des Zusammenstoßes, wurde das Motorrad aus den Graben heraus über die Fahrbahn geschleudert. Nach über 100 Metern kam das Motorrad auf dem Gegenfahrstreifen dann zum Stillstand. Der 22-jährige Oelder wurde durch den Unfall leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 1200,- Euro.

