Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Ladendiebin setzt sich zur Wehr

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 11.06.2019, um 19.20 Uhr, machte eine Kundin Angestellte eines Drogeriemarktes auf dem Gebrüder-Kerkmann-Platz in Ahlen auf eine weibliche Person aufmerksam, die sich auffällig verhalte. Die Angestellten konnten dann beobachten, wie die Frau etwas einsteckte und sprachen sie daraufhin an. Diese rannte sofort in Richtung Ausgang und warf einige Sachen fort. Die Angestellten versuchten noch die Frau festzuhalten, diese konnte sich jedoch kratzend befreien und flüchten. Einsatzkräfte nahmen in unmittelbarer Nähe eine 32-jährige Tatverdächtige aus Bielefeld vorläufig fest. Die Beamten brachten sie zur Polizeiwache Ahlen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten die 32-Jährige und leiteten gegen sie ein Ermittlungsverfahren ein.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell