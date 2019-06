Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Westkirchen. 75-jährige Autofahrerin bei Unfall tödlich verletzt

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstag, 11.06.2019, um 12.02 Uhr, auf der K 20 zwischen Westkirchen und Hoetmar ereignete, erlitt eine 75-jährige Autofahrerin tödliche Verletzungen. Die Seniorin befuhr mit ihrem Pkw die K 20 aus Richtung Westkirchen kommend in Fahrtrichtung Hoetmar. Ausgangs einer leichten Linkskurve kam sie mit ihrem Pkw aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn auf die unbefestigte Bankette ab. Nachdem sie ihr Fahrzeug auf die Fahrbahn zurückgelenkt hatte, geriet sie nach links von der Fahrbahn. Beim erneuten Zurücklenken geriet das Fahrzeug ins Schleudern und überschlug sich mehrfach, bevor es im rechten Straßengraben zum Stillstand kam. Die 75-jährige Fahrerin wurde aus dem Pkw geschleudert und erlitt dabei tödliche Verletzungen. Die verständigte Notfallseelsorge betreute an der Unfallstelle die Ersthelfer und Unfallzeugen. Ein Abschleppdienst barg den Pkw von der Unfallstelle. Für die Unfallaufnahme sperrten Einsatzkräfte die K 20 für die Dauer von etwa zweieinhalb Stunden.

