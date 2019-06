Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Reifen von Fahrrad gestohlen

Warendorf (ots)

Am Montag, 10.06.2019, um 21.15 Uhr, teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass soeben zwei männliche Personen am Bahnhof in Warendorf an einem abgestellten Fahrrad einen Reifen demontiert und gestohlen hätten. Bei der Fahndung nach den Tätern trafen die Beamten einen 50-jährigen Tatverdächtigen an. Nach Feststellung der Personalien entließen die Einsatzkräfte den Mann und leiteten gegen ihn ein Strafverfahren ein. Der Reifen konnte in einem Gebüsch auf der Rückseite des Bahnhofs aufgefunden und sichergestellt werden.

