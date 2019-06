Polizei Warendorf

POL-WAF: Ostbevern. Auffahrunfall mit zwei leicht Verletzten

Warendorf (ots)

Bei einem Auffahrunfall, der sich am Montag, 10.06.2019, um 16.50 Uhr, auf der Hauptstraße in Ostbevern ereignete, verletzten sich zwei Personen leicht. Ein 31-jähriger Autofahrer befuhr mit seinem Pkw die Hauptstraße in Fahrtrichtung B 51. Er beabsichtigte nach rechts in eine Grundstückszufahrt abzubiegen. Dies bemerkte ein nachfolgender 37-jähriger Autofahrer zu spät und fuhr auf den Pkw des 31-Jährigen auf. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich die beiden Autofahrer leicht. Rettungskräfte versorgten die Verletzten vor Ort.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell