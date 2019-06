Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Unfallverursacher ermittelt

Warendorf (ots)

Am Freitag, 07.06.2019, um 11.30 Uhr, ereignete sich auf der Bleichstraße in Warendorf eine Verkehrsunfallflucht, bei der eine Person verletzt wurde. Eine 87-jährige Fahrradfahrerin befuhr mit ihrem Fahrrad den rot gepflasterten Teil des Gehweges an der Bleichstraße. Als ein zunächst unbekannter Autofahrer aus einer Ausfahrt ausscherte, bremste die Seniorin und kam hierbei zu Fall. Hierbei verletzte sich die Fahrradfahrerin schwer. Der Autofahrer nahm kurz Kontakt mit der Seniorin auf und setzte seine Fahrt danach fort. Passanten kümmerten sich um die Verletzte. Rettungskräfte brachten die Verletzte in ein Krankenhaus. Die Beamten konnten einen 25-jährigen Warendorfer als Verursacher ermitteln und leiteten gegen ihn ein Ermittlungsverfahren ein.

