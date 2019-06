Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Walstedde. Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Warendorf (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntag, den 09.06.2019, um 20.25 Uhr, in der Ortschaft Ameke. Eine 26-jährige Autofahrerin aus Hamm befuhr mit ihrem Pkw die Straße Ameke in Richtung Herberner Straße. In einer scharfen Linkskurve stieß ihr Fahrzeug aus bislang unbekannten Gründen frontal mit einem entgegenkommenden Pkw einer 19-jährigen Walstedderin zusammen. Bei der Kollision verletzte sich die 26-Jährige schwer, die 19-Jährige und eine 18-jährige Beifahrerin leicht. Rettungskräfte brachten die Verletzten in umliegende Krankenhäuser. Für die Dauer der zweistündigen Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Unfallstelle komplett ab. Es entstand ein Sachschaden von 13000 Euro.

