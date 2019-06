Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt

Warendorf (ots)

Am Samstag, 08.06.2019, um 17.25 Uhr wurde ein 34jähriger Fußgänger in Ahlen verletzt, als er ein Geschäft des Nahversorgungszentrums an der Ostbredenstraße verlassen hatte. Unmittelbar nach dem Verlassen des Geschäftes kollidierte er mit einem 51jährigen Radfahrer, ebenfalls aus Ahlen, als dieser mit seinem Rad über den Parkplatz fuhr. Durch die Kollision stürzte der Fußgänger und fiel gegen den Pkw eines 53jährigen Mannes aus Nördlingen, welcher gerade den Parkplatz verlassen wollte. Der Fußgänger wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell