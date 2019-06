Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Streife beobachtete Rauschgiftverkauf

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 6.6.2019 beobachtete eine Polizeistreife gegen 17.20 Uhr einen Rauschgiftverkauf auf dem Parkplatz am Bürgermeister-Hirschmann-Ring in Ennigerloh. Als die beiden Tatverdächtigen den Streifenwagen sahen, versuchten sie zu flüchten. Die Beamten hielten den 26-jährigen mutmaßlichen Verkäufer und den 22-jährigen mutmaßlichen Käufer an, überprüften sie und leiteten gegen sie Ermittlungsverfahren ein.

Bei der Durchsuchung des Autos des Jüngeren fanden die Beamten mehrere Tütchen mit Cannabis. Bei dem Älteren fanden sie Bargeld aus dem zuvor erfolgten Verkauf. Sowohl das Rauschgift als auch das Geld stellten die Einsatzkräfte sicher. Den 26-jährigen Tatverdächtigen nahmen sie vorläufig fest.

Bei der späteren Durchsuchung der Wohnung des 26-jährigen Ennigerlohers entdeckten die Einsatzkräfte rund 250 Gramm Marihuana und rund 580 Euro "Dealgeld". Beides wurde sichergestellt. Nach der Vernehmung des geständigen Tatverdächtigen entließen die Polizisten ihn mangels Haftgründen.

Da der Jüngere mit seinem Auto zum Treffpunkt gekommen war und offensichtlich unter Drogeneinfluss stand, musste er ebenfalls mit zur Polizeiwache. Dort ließen die Polizisten dem Ennigerloher eine Blutprobe entnehmen.

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell