Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer

Warendorf (ots)

Ein 17-jähriger Ennigerloher befuhr am Mittwoch, 05.06.2019, gegen 17.58 Uhr, in Ennigerloh-Westkirchen die Ostenstraße in Richtung Ostenfelde. In Höhe des Ortsausganges prallte der 17-Jährige mit seinem Kraftrad gegen einen auf der Ostenstaße geparkten Kleintransporter eines Postzustelldienstes. Der Kradfahrer kam zu Fall und verletzte sich schwer, Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 900 Euro.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell