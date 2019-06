Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Frau in ein Gespräch verwickelt und belästigt

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 5.6.2019 belästigte ein Unbekannter gegen 10.30 Uhr eine 64-jährige Ahlenerin, die sich im Ahlener Stadtwald Langst aufhielt. Der Mann verwickelte die Frau in ein Gespräch, zog sie plötzlich an sich und berührte sie unsittlich. Der Gesuchte gab sich als Bulgare aus und ist geschätzt um die 40 Jahre alt. Er ist etwa 1,65 Meter groß, wirkt sportlich und hat eine Halbglatze mit dunklen kurzen Haaren. Der Tatverdächtige hatte ein dunkles, sportlich aussehendes Herrenfahrrad dabei.

Wer hat den Gesuchten am Vormittag im Stadtwald gesehen oder den Vorfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

