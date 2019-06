Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Fahrzeugführer Blutproben entnommen

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 5.6.2019 beobachtete eine Oelderin zwischen 10.15 Uhr und 10.25 Uhr wie ein offensichtlich alkoholisierter Fahrzeugführer zwei Mal in sein Auto stieg, davon fuhr und wieder zurück zu einer Anschrift an der Straße Holtkamp in Oelde kam. Die informierte Polizei überprüfte den 37-Jährigen, dessen Atemalkoholtest über dem Wert der absoluten Fahruntüchtigkeit lag. Des Weiteren gab der Oelder an, Medikamente genommmen zu haben. Daraufhin ließen die Beamten ihm Blutproben entnehmen und leiteten gegen den 37-Jährigen ein Ermittlungsverfahren ein.

