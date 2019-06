Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Auch hier viel zu schnell unterwegs

Warendorf (ots)

Auch zwischen Sendenhorst und Borbein waren am Mittwochvormittag (5.6.2019) viele Fahrzeugführer in Höhe einer Schulbushaltestelle zu schnell unterwegs. In dem sehr kurvigen Bereich ist eine Geschwindigkeit von 70 Stundenkilometern erlaubt. Sieben Fahrzeugführer fuhren über 100 Stundenkilometer. Der Schnellste geriet mit einer Geschwindigkeit von 147 Stundenkilometern in die zweistündige Radarmessung. Da in diesem Fall vorsätzliches zu schnelles Fahren angenommen wird, dürfte das Bußgeld 1.200 Euro betragen. Dazu kommen noch zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei sowie ein dreimonatiges Fahrverbot.

Von den gemessenen 135 Fahrzeugen waren insgesamt 56 Pkw und Klein-Lkw zu schnell. 39 Fahrzeugführer müssen mit einem Verwarngeld rechnen, gegen weitere 17 Fahrzeugführer leitet die Polizei Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Zu schnelles Fahren ist eine der Ursachen für schwere Unfälle mit gravierenden Folgen auf unseren Straßen. Um das Geschwindigkeitsniveau dauerhaft - insbesondere auf den überörtlichen Straßen zu senken - führt die Polizei Geschwindigkeitskontrollen durch. Ziel sind weniger Tote und Verletzte im Straßenverkehr. Verkehrsteilnehmer müssen deshalb zu jeder Zeit an jedem Ort mit Geschwindigkeitsmessungen rechnen. Deshalb: brems dich und rette Leben!

Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an:



Polizei Warendorf

Pressestelle

Telefon: 02581/600-130

Fax: 02581/600-129

E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw



Außerhalb der Bürozeiten:



Polizei Warendorf

Leitstelle

Tel.: 02581/600-244

Fax: 02581/600-249

Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

http://warendorf.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell