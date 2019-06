Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Drei Mal so schnell wie erlaubt

Warendorf (ots)

Am späten Dienstagabend (4.6.2019) führte die Polizei in Ahlen an der Beckumer Straße, Höhe Kruppstraße Geschwindigkeitskontrollen durch und überprüfte etwa 120 Fahrzeuge.

Unrühmlicher Spitzenreiter war ein 21-jähriger Fahrzeugführer aus Ahlen. Der junge Mann wurde mit einer Geschwindigkeit von 150 km/h gemessen, obwohl in dem Bereich nur 50 km/h erlaubt sind. Für diesen Geschwindigkeitsverstoß sind zwei Punkte, ein dreimonatiges Fahrverbot und ein Bußgeld von mindestens 680 Euro vorgesehen. Da bei einer so hohen Geschwindigkeitsüberschreitung von einem Vorsatz auszugehen ist, dürfte sich das Bußgeld verdoppeln.

An der Örtlichkeit waren sechzehn weitere Fahrzeugführer schneller als erlaubt unterwegs. Acht kamen mit einem Verwarngeld davon, gegen die weiteren acht leiten die Beamten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

