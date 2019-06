Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Tatverdächtigen in Gewahrsam genommen

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 5.6.2019 fahndete die Polizei gegen 2.25 Uhr nach einer Person, die im Verdacht steht an der Feldstraße sowie der Rottmannstraße in Ahlen drei Fahrzeuge zerkratzt zu haben. Die Einsatzkräfte entdeckten einen 19-jährigen Ahlener, auf den die Beschreibung zutraf sowie zwei auf dem Boden liegende Küchenmesser. Da der Heranwachsende deutlich alkoholisiert war, nahmen ihn die Beamten zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 19-Jährigen ein.

