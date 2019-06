Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Graffitiserie durch Polizei geklärt

Warendorf (ots)

Die Polizei konnte eine Serie von Graffitischmierereien klären, die sich zwischen Oktober 2018 und März 2019 im Oelder Stadtgebiet ereignete. In einem Fall konnte ein Trio nachts durch eine Videoüberwachung in einem Park aufgenommen werden, wo es sich verbotenerweise aufhielt. Einer der Jugendlichen sprühte dabei einen Namenzug, der rund 32 Mal in Oelde zu sehen war. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen fanden die Ermittler mehrere Beweismittel, darunter auch Lacksprühdosen. Bei der anschließenden Vernehmung zeigte sich der 17-Jährige geständig. Durch weitere Nachforschungen stießen die Beamten auf einen 18-Jährigen, der für mindestens 24 weitere Schriftzüge verantwortlich ist. Auch hier war der Heranwachsende geständig. Neben dem Strafverfahren muss das Duo nun mit den finanziellen zivilrechtlichen Forderungen der Geschädigten rechnen, die mehrere tausend Euro betragen dürften.

