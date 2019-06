Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Fahrbahn durch Öl verschmiert - Verkehrsunfall

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 4.6.2019 kam es gegen 7.20 Uhr auf der Schinkelstraße in Ahlen zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeugführer schwer verletzt wurden. Ein 28-jähriger Ahlener befuhr mit seinem Auto die Schinkelstraße stadtauswärts. In einer Rechtskurve geriet der Pkw-Fahrer in den Gegenverkehr und stieß mit dem entgegenkommenden Transporter eines 55-jährigen Ahleners zusammen. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamten Ölflecken auf der Fahrbahn fest, die ursächlich für das Abkommen von der Straße sein dürften. Rettungskräfte brachten beide Fahrzeugführer zur stationären Behandlung in Krankenhäuser. Die beschädigten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Es entstand Sachschaden von etwa 18.000 Euro.

