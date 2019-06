Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße - Verursacher gesucht

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 4.6.2019, kam es gegen 10.40 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 64 im Bereich Telgte. Ein 44-jähriger Warendorfer befuhr mit seinem Pkw die Bundesstraße in Richtung Warendorf. Ihm entgegen fuhr ein 64-jähriger Drensteinfurter mit einer Sattelzugmaschine samt Auflieger. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer überholte den Sattelzug, so dass der Autofahrer an den rechten Fahrbahnrand ausweichen musste. Dabei geriet der 44-Jährige auf den Grünstreifen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Im weiteren Verlauf stieß der Warendorfer mit seinem Pkw frontal gegen den Sattelzug. Durch den Zusammenstoß kippten die Zugmaschine sowie der Auflieger auf die Seite und die geladenen 25 Tonnen Getreide verteilten sich auf der Fahrbahn. Bei dem Verkehrsunfall wurden der Autofahrer schwer und der Drensteinfurter leicht verletzt. Rettungskräfte brachten beide Fahrzeugführer zur weiteren ärztlichen Behandlung in Krankenhäuser. Es entstand ein Sachschaden von über 100.000 Euro. Die Unfallstelle ist zwischen den Abzweigen B 64/K 50 und B 64/B 51 gesperrt. Die Bergung der Fahrzeuge sowie der Ladung dauert noch geschätzt bis in den späten Nachmittag an. Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Unfallverursacher, der den Sattelzug überholte machen können, wenden sich bitte an die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0.

