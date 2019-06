Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Gullideckel ausgehoben, Fahrzeug beschädigt

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen hoben am Sonntag, 2.6.2019 zwischen 0.30 Uhr und 1.00 Uhr einen Gullideckel an der Einener Straße in Warendorf aus. Ein 34-jähriger Autofahrer fuhr mit seinem Pkw über die Gefahrenstelle, wobei es zu einem Schaden an dem Fahrzeug kam. Wer kann Angaben zu möglichen Tatverdächtigen machen? Wer hat den gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

