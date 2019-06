Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zeugen gesucht

Warendorf (ots)

Am Samstag, 1.6.2019 griff ein unbekannter Mann gegen 16.00 Uhr eine Frau in sexueller Absicht auf einem Wanderweg zwischen der Drensteinfurter Straße und der Kläranlage in Ahlen an. Die 65-Jährige wehrte sich, konnte sich losreißen und flüchten.

Der Gesuchte wird auf 40 bis 50 Jahre alt geschätzt, ist dick sowie osteuropäischen Typs, hat eine Glatze auf dem Oberkopf und seitlich kurze Haare. Der Tatverdächtige war mit einem hellen T-Shirt und einer kurzen blauen Hose bekleidet. Er hatte ein blaues Fahrrad mit dem er in Richtung Klärwerk davon fuhr.

Wer kennt den beschriebenen Mann? Wer kann Angaben zu dem Aufenthaltsort des Gesuchten machen? Wer hat den Angriff oder den Tatverdächtigen am Samstagnachmittag im Bereich der Kläranlage oder näheren Umgebung beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

