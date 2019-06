Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Zum eigenen Schutz in Gewahrsam genommen

Warendorf (ots)

Am Montag, 3.6.2019 nahmen Polizeibeamte gegen 20.30 Uhr einen 26-Jährigen zum eigenen Schutz und zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam. Der stark alkoholisierte Warendorfer randalierte im Bereich Blumenstraße/Bahnhofstraße, indem er Mülltonnen auf die Fahrbahn warf, den Fahrzeugverkehr regeln wollte und vorbeifahrende Fahrradfahrerinnen belästigte. Der Mann war nicht gewillt und in der Lage den Aufforderungen der Polizisten nachzukommen, so dass er bis zur Ausnüchterung in polizeilicher Obhut blieb.

